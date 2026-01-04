$42.170.00
49.550.00
ukenru
09:34 • 2992 просмотра
Графики отключений электроэнергии
В 2025 году внешняя торговля россии продемонстрировала дальнейшую деградацию - СВРУ

Киев • УНН

 • 24 просмотра

По итогам 2025 года внешняя торговля россии продолжила деградацию из-за падения мировых цен на энергоресурсы и действия квот на добычу нефти. Доля топливно-энергетических товаров в экспорте снизилась до 54,9%, а импорт инвестиционных товаров сократился на 8,7%.

В 2025 году внешняя торговля россии продемонстрировала дальнейшую деградацию - СВРУ
Фото: Служба внешней разведки Украины

По итогам 2025 года внешняя торговля россии продемонстрировала дальнейшую деградацию. Ключевыми факторами стали падение мировых цен на энергоресурсы и действие квот на добычу нефти. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По итогам 2025 года внешняя торговля россии продемонстрировала дальнейшую деградацию на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и сохраняющихся ограничений. Ключевыми факторами стали падение мировых цен на энергоресурсы и действие квот на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+, которые непосредственно ударили по базовому источнику валютных поступлений

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта снизилась до 54,9% с 61,6% годом ранее, что лишь подчеркивает ослабление энергетического сектора. Дополнительным негативным сигналом стало падение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 10,3%, что говорит о потере позиций даже в сегментах, которые ранее считались относительно устойчивыми.

Сокращение импорта было обусловлено прежде всего уменьшением на 8,7% ввоза инвестиционных товаров – машин, оборудования и транспортных средств. Это прямо указывает на сворачивание инвестиционной активности и ухудшение перспектив модернизации промышленности. На этом фоне рост импорта товаров широкого потребительского спроса, в частности продовольствия (+14,2%) и продукции химической промышленности (+2,6%), приобретает вид вынужденной компенсации внутренних дисбалансов, а не признака экономического восстановления

 - добавляют в СВРУ.

Отмечается, что Китай остается крупнейшим торговым партнером россии: на него приходится около 27% экспорта и 45% импорта, что соответствует уровню 2024 года. В то же время в двусторонней торговле с КНР зафиксировано сокращение экспорта нефти на 7,6% и угля – на 11%, что дополнительно ослабляет позиции Москвы даже на ключевом для нее направлении.

В целом эти показатели отражают постепенную и болезненную структурную трансформацию российской экономики под давлением западных санкций. Существенное снижение экспорта нефти и газа сокращает валютные поступления и повышает уязвимость федерального бюджета к колебаниям рыночной конъюнктуры. Рост экспорта химической продукции и металлов имеет ограниченный, восстановительный характер и не способен компенсировать потери энергетического сектора. В то же время падение импорта производственного оборудования будет сдерживать обновление промышленности и затягивать экономическое восстановление. Усиление зависимости от Пекина лишь закрепляет асимметричную модель внешней торговли, в которой Китай все больше выступает не рынком сбыта, а основным поставщиком промышленной продукции для России

- резюмировали в разведке.

Напомним

Китай, согласно данным отслеживания судов, в прошлом году получил 22 партии сжиженного природного газа (СПГ) из двух экспортных проектов в россии, которые находятся под санкциями США и ЕС.

Павел Башинский

