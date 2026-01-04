У 2025 році зовнішня торгівля росії продемонструвала подальшу деградацію - СЗРУ

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

За підсумками 2025 року зовнішня торгівля росії продемонструвала подальшу деградацію. Ключовими чинниками стали падіння світових цін на енергоресурси та дія квот на видобуток нафти. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За підсумками 2025 року зовнішня торгівля росії продемонструвала подальшу деградацію на тлі несприятливої цінової кон’юнктури та обмежень, що зберігаються. Ключовими чинниками стали падіння світових цін на енергоресурси та дія квот на видобуток нафти в межах домовленостей ОПЕК+, які безпосередньо вдарили по базовому джерелу валютних надходжень - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частка паливно-енергетичних товарів у структурі експорту знизилася до 54,9% з 61,6% роком раніше, що лише підкреслює ослаблення енергетичного сектору. Додатковим негативним сигналом стало падіння експорту продовольчих товарів і сільськогосподарської сировини на 10,3%, що говорить про втрату позицій навіть у сегментах, які раніше вважалися відносно стійкими.

Скорочення імпорту було зумовлене насамперед зменшенням на 8,7% ввезення інвестиційних товарів – машин, обладнання та транспортних засобів. Це прямо вказує на згортання інвестиційної активності та погіршення перспектив модернізації промисловості. На цьому тлі зростання імпорту товарів широкого споживчого попиту, зокрема продовольства (+14,2%) та продукції хімічної промисловості (+2,6%), набуває вигляду вимушеної компенсації внутрішніх дисбалансів, а не ознаки економічного відновлення - додають в СЗРУ.

Наголошується, що Китай залишається найбільшим торгівельним партнером росії: на нього припадає близько 27% експорту та 45% імпорту, що відповідає рівню 2024 року. Водночас у двосторонній торгівлі з КНР зафіксовано скорочення експорту нафти на 7,6% та вугілля – на 11%, що додатково послаблює позиції москви навіть на ключовому для неї напрямку.

Загалом ці показники відображають поступову та болісну структурну трансформацію російської економіки під тиском західних санкцій. Суттєве зниження експорту нафти й газу скорочує валютні надходження та підвищує вразливість федерального бюджету до коливань ринкової кон’юнктури. Зростання експорту хімічної продукції та металів має обмежений, відновлювальний характер і не здатне компенсувати втрати енергетичного сектору. Водночас падіння імпорту виробничого обладнання стримуватиме оновлення промисловості й затягуватиме економічне відновлення. Посилення залежності від Пекіна лише закріплює асиметричну модель зовнішньої торгівлі, в якій Китай дедалі більше виступає не ринком збуту, а основним постачальником промислової продукції для росії - резюмували у розвідці.

Нагадаємо

Китай, згідно з даними відстеження суден, минулого року отримав 22 партії скрапленого природного газу (СПГ) з двох експортних проектів у росії, які перебувають під санкціями США та ЄС.