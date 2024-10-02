Уже прошла около 30 тысяч морских миль вокруг Европы: казацкая чайка прибыла в Лондон

Казацкая чайка «Пресвятая Покрова» прибыла в Лондон, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В ведомстве отметили, что легендарная украинская лодка построена во Львове в 1992 году группой энтузиастов по образцу боевого корабля XVIII века. Они воссоздали дизайн аутентичной казацкой чайки, найденной на дне Днепра вблизи острова Хортица.

«Чайка уже прошла около 30 тысяч морских миль вокруг Европы. После реставрации в Бретани (Франция) чайка возобновила свое путешествие и теперь проведет зимний сезон в Лондоне», - сообщили в МИД.

При содействии Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании экипаж успешно пришвартовался к королевским докам Лондона, где начались экскурсии и культурные мероприятия.

В ведомстве поблагодарили организаторов и участников проекта, украинскую общину, а также британских партнеров, которые продолжают поддерживать наш путь к победе.

Кроме того, всех желающих пригласили прикоснуться к истории украинского мореплавания и посетить культурные мероприятия на борту чайки.

Место: Royal Docks, Kamal Chunchie Way, London, E16 1ZE