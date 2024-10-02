Вже пройшла близько 30 тисяч морських миль навколо Європи: козацька чайка прибула до Лондона
Київ • УНН
Український човен XVIII століття прибув до королівських доків Лондона після 30 тисяч миль подорожі. На борту проводитимуться екскурсії та культурні заходи для всіх охочих.
Козацька чайка "Пресвята Покрова" прибула до Лондона, передає УНН із посиланням на МЗС.
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У відомстві зазначили, що легендарний український човен побудований у Львові в 1992 році групою ентузіастів за зразком бойового корабля XVIII століття. Вони відтворили дизайн автентичної козацької чайки, знайденої на дні Дніпра поблизу острова Хортиця.
"Чайка вже пройшла близько 30 тисяч морських миль навколо Європи. Після реставрації у Бретані (Франція) чайка відновила свою подорож і тепер проведе зимовий сезон у Лондоні", - повідомили у МЗС.
За сприяння Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії екіпаж успішно пришвартувався до королівських доків Лондона, де розпочалися екскурсії та культурні заходи.
У відомстві подякували організаторам та учасникам проєкту, українській громаді, а також британським партнерам, які продовжують підтримувати наш шлях до перемоги.
Крім того, усіх охочих запросили доторкнутися до історії українського мореплавства та відвідати культурні заходи на борту чайки.
Місце: Royal Docks, Kamal Chunchie Way, London, E16 1ZE