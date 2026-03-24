Уже 12 пострадавших из-за атаки рф на Полтаву и область, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате ракетно-дронового удара погибли два человека и ранены 12 жителей. Пятилетний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Число пострадавших в результате атаки рф на Полтаву и область возросло до 12, среди них пятилетний ребенок, сообщили во вторник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и Полтавская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, в ночь на 24 марта вооруженные силы рф совершили ракетно-дроновый удар по территории Полтавщины. Среди средств поражения БпЛА "Герань-2" и ракеты, тип которых устанавливается.
В результате погибли двое, травмированы 12 мирных жителей, среди которых пятилетний мальчик. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Количество пострадавших уточняется
Ребенок, по данным главы ОВА, находится в реанимации.
Как сообщил глава ОВА, в результате вражеского удара зафиксированы прямые попадания и падения обломков вражеских ракет и БпЛА на 4 локациях. Повреждены многоэтажки, частные домовладения, здание гостиницы и частные предприятия, отметил Дякивнич в Telegram.
В прокуратуре уточнили, что "в городе Полтаве и Полтавском районе повреждены 9-этажка, частные жилые дома, кровля гостиницы и производственные здания неработающего предприятия".
"В результате атаки повреждено одно из помещений ГУ ГНС в Полтавской области. Главное - никто из людей не пострадал. В момент удара в помещении не было сотрудников", - сообщила также и.о. главы ГНС Леся Карнаух на своей странице в Facebook.
По словам Карнаух, в здании выбиты окна, повреждены двери, нарушены конструкции здания.
В Полтавской области в результате ночной атаки есть погибшие и более десяти раненых24.03.26, 07:40 • 4636 просмотров