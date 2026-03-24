Уже 12 постраждалих через атаку рф на Полтаву та область, серед них дитина

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Полтаву та область зросла до 12, серед них п'ятирічна дитина, повідомили у вівторок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та Полтавська обласна прокуратура, пише УНН.

За даними прокуратури, у ніч на 24 березня збройні сили рф здійснили ракетно-дроновий удар по території Полтавщини. Серед засобів ураження БпЛА "Герань-2" та ракети, тип яких встановлюється.

Як наслідок, загинуло двоє, травмовано 12 мирних жителів, серед яких п’ятирічний хлопчик. Наразі дитина у тяжкому стані перебуває в лікарні. Кількість постраждалих уточнюється - повідомили у прокуратурі.

Дитина, за даними голови ОВА, перебуває у реанімації.

Як повідомив голова ОВА, унаслідок ворожого удару зафіксовано прямі влучання та падіння уламків ворожих ракет та БпЛА на 4 локаціях. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння, будівля готелю та приватні підприємства, зазначив Дяківнич у Telegram.

У прокуратурі уточнили, що "у місті Полтаві та Полтавському районі пошкоджено 9-поверхівку, приватні житлові будинки, покрівлю готелю та виробничі будівлі непрацюючого підприємства".

"Внаслідок атаки пошкоджено одне з приміщень ГУ ДПС у Полтавській області. Головне - ніхто з людей не постраждав. В момент удару в приміщенні не було працівників", - повідомила також в.о. голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

За словами Карнаух, у будівлі вибиті вікна, пошкоджені двері, порушені конструкції будівлі.

