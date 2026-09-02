Утренние атаки рф на Украину - пострадало более полутора десятков человек

С утра стало известно о 18 пострадавших в результате очередной атаки РФ. В столице пострадали десять человек, тогда как в Днепре известно о восьми, передает УНН.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших в результате атаки на столицу 2 сентября увеличилось до 10. 9 раненых медики госпитализировали в больницы города.

Также, по словам Киевской городской прокуратуры, в Киеве повреждены здание одного из университетов, пять жилых домов, детский сад и склады.

Отметим, что среди пострадавших студентов университета нет. Последствия попаданий зафиксированы в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы - говорится в сообщении прокуратуры.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о последствиях удара РФ по Днепру.

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр возросло до восьми. Трое людей госпитализированы в тяжелом состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести - говорится в сообщении.

По словам чиновника, в результате вражеской атаки в Днепре повреждены также несколько учебных заведений и многоквартирных домов. В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара.

Напомним

Киев и Киевская область 2 сентября продолжают находиться под атакой РФ, уже седьмые сутки. В Киеве меняется работа метро, в соцсетях пишут о толпах людей в подземке на фоне российской атаки. За сутки в столице было 10 тревог общей продолжительностью более 5 часов. В области новые повреждения складов и пострадавшие.