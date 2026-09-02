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Ранкові атаки рф на Україну - постраждало понад півтора десятка людей

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Через ворожі атаки у Києві є десять постраждалих, тоді як у Дніпрі відомо про вісьмох. Також у Дніпрі було пошкоджено кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.

Ранкові атаки рф на Україну - постраждало понад півтора десятка людей

Від ранку стало відомо про 18 постраждалих через чергову атаку рф. У столиці є десять постраждалих, тоді як у Дніпрі відомо про вісьмох, передає УНН.

Деталі

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що до 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю 2 вересня. 9 поранених медики госпіталізували до лікарень міста.

Також, за словами Київської міської прокуратури, у Києві пошкоджено будівлю одного з університетів, п’ять житлових будинків, дитячий садок та склади.

Зазначимо, що серед постраждалих студентів університету немає. Наслідки влучань зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці

- йдеться у дописі прокуратури.

Водночас, голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про наслідки удару рф по Дніпру.

До восьми зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості

- йдеться у дописі.

За словами посадовця, через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджені й кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків. Наразі триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо

Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою рф, уже сьому добу. У Києві змінює роботу метро, у соцмережах пишуть про натовп людей у підземці на тлі російської атаки. За добу в столиці було 10 тривог, у понад 5 годин. В області нові пошкодження складів і постраждалі.

Алла Кіосак

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Дніпро (місто)
Віталій Кличко
Київ