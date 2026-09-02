Ранкові атаки рф на Україну - постраждало понад півтора десятка людей
Київ • УНН
Через ворожі атаки у Києві є десять постраждалих, тоді як у Дніпрі відомо про вісьмох. Також у Дніпрі було пошкоджено кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.
Від ранку стало відомо про 18 постраждалих через чергову атаку рф. У столиці є десять постраждалих, тоді як у Дніпрі відомо про вісьмох, передає УНН.
Деталі
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що до 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю 2 вересня. 9 поранених медики госпіталізували до лікарень міста.
Також, за словами Київської міської прокуратури, у Києві пошкоджено будівлю одного з університетів, п’ять житлових будинків, дитячий садок та склади.
Зазначимо, що серед постраждалих студентів університету немає. Наслідки влучань зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці
Водночас, голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про наслідки удару рф по Дніпру.
До восьми зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості
За словами посадовця, через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджені й кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків. Наразі триває ліквідація наслідків удару.
Нагадаємо
Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою рф, уже сьому добу. У Києві змінює роботу метро, у соцмережах пишуть про натовп людей у підземці на тлі російської атаки. За добу в столиці було 10 тривог, у понад 5 годин. В області нові пошкодження складів і постраждалі.