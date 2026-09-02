Ранкові атаки рф на Україну - постраждало понад півтора десятка людей

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Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують

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В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті

Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування

Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку

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Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити

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