Ускорит учет: правительство упростило оформление документов об исчезновении, плене или смерти военнослужащих

В организации учета личного состава в системе Минобороны изменения в сторону упрощения. Отмечается, что это будет способствовать защите прав военнослужащих.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Среди ключевых изменений: если отсутствуют признаки совершения правонарушения, не нужно будет проводить расследование по фактам исчезновения без вести военнослужащих, захвата в плен или заложником, интернирования, смерти (гибели);

Командир воинской части получает право самостоятельно издать приказ об обстоятельствах происшествия без проведения служебного расследования. - информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

Изменения в организации учета личного состава в системе Минобороны определяет приказ, который был разработан Главным управлением защиты прав военнослужащих.

Приказ также дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой воинскими частями в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также от ТЦК и СП семьям военных.

Комментарий

"Это решение - ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются как воинские части, так и семьи наших защитников. И мы понимаем насколько важно, чтобы процесс оформления и передачи соответствующей информации был четким и оперативным. Именно поэтому Приказ разработан по запросу Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, с которой мы тесно сотрудничаем для усиления правовой защиты наших военных", - отметил начальник ГУЗПВ полковник Руслан Цыганков.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны.

Министерство обороны сообщило об изменениях, которые позволят включать проценты по кредитам в себестоимость продукции. Это должно упростить работу для предприятий.

Командование Сухопутных войск ВСУ заявило о перезагрузке ТЦК и СП.