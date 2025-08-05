Зеленський анонсував п'ять важливих змін у Силах оборони: про що йдеться
Київ • УНН
Президент повідомив про п'ять питань, важливих для підрозділів Сил оборони. Зміни стосуються підготовки, закупівлі дронів і пікапів, програми "Контракти 18–24" та нагороджень.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в Силах оборони. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
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Як зазначив Зеленський, йдеться про п’ять питань, важливих для підрозділів Збройних сил України:
- підготовка у навчальних центрах. За словами Зеленського, вона стала більш ефективною, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної;
- закупівля дронів. Президент заявив, що доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Він зазначив, що "гроші на це є";
- покращення можливостей купувати пікапи. Зеленський зазначив: має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів;
- програма "Контракти 18–24". На думку президента, ця програма має бути
розширеною;
- затягування виконання рішень про нагородження. Зеленський доручив максимально скоротити документообіг, а також кількість різноманітних підписів і погоджень.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що бійці Сил оборони України отримують основні виплати, одноразові допомоги та додаткові винагороди за участь у бойових діях. Водночас розмір виплат залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.