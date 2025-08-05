Зеленский анонсировал пять важных изменений в Силах обороны: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Зеленский, речь идет о пяти вопросах, важных для подразделений Вооруженных сил Украины:

подготовка в учебных центрах. По словам Зеленского, она стала более эффективной, но есть еще вещи, которые нужно внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной;

закупка дронов. Президент заявил, что поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Он отметил, что "деньги на это есть";

улучшение возможностей покупать пикапы. Зеленский отметил: должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов;

программа "Контракты 18–24". По мнению президента, эта программа должна быть расширенной;

затягивание выполнения решений о награждении. Зеленский поручил максимально сократить документооборот, а также количество разнообразных подписей и согласований.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что бойцы Сил обороны Украины получают основные выплаты, единовременные пособия и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях. В то же время размер выплат зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.