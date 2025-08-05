Зеленский анонсировал пять важных изменений в Силах обороны: о чем идет речь
Киев • УНН
Президент сообщил о пяти вопросах, важных для подразделений Сил обороны. Изменения касаются подготовки, закупки дронов и пикапов, программы "Контракты 18–24" и награждений.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Как отметил Зеленский, речь идет о пяти вопросах, важных для подразделений Вооруженных сил Украины:
- подготовка в учебных центрах. По словам Зеленского, она стала более эффективной, но есть еще вещи, которые нужно внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной;
- закупка дронов. Президент заявил, что поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Он отметил, что "деньги на это есть";
- улучшение возможностей покупать пикапы. Зеленский отметил: должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов;
- программа "Контракты 18–24". По мнению президента, эта программа должна быть расширенной;
- затягивание выполнения решений о награждении. Зеленский поручил максимально сократить документооборот, а также количество разнообразных подписей и согласований.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что бойцы Сил обороны Украины получают основные выплаты, единовременные пособия и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях. В то же время размер выплат зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.