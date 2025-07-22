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Міноборони готує зміни, які спростять фінансування підприємств оборонного сектору

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Міністерство оборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції. Це спростить роботу для підприємств оборонного сектору та посилить їх фінансову підтримку.

Міноборони готує зміни, які спростять фінансування підприємств оборонного сектору

Міністерство оборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції, що має спростити роботу для підприємств. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

Посилюємо фінансову підтримку оборонного сектору. Провели нараду з Міністерством фінансів та керівниками найбільших державних банків. Обговорили подальші кроки, зокрема реалізацію "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств. Міноборони вже готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції - це спростить роботу для підприємств

- повідомив Шмигаль.

Він також наголосив, що Міноборони очікує від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК.

Нагадаємо

Україна наступного року потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону, і половину цієї суми розраховують залучити за підтримки союзників.

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
Міністерство фінансів України
Міністерство оборони України
Україна
Денис Шмигаль
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