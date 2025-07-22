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Минобороны готовит изменения, которые упростят финансирование предприятий оборонного сектора

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Министерство обороны готовит изменения в постановление, которые позволят включать проценты по кредитам в себестоимость продукции. Это упростит работу для предприятий оборонного сектора и усилит их финансовую поддержку.

Минобороны готовит изменения, которые упростят финансирование предприятий оборонного сектора

Министерство обороны готовит изменения в постановление, которые позволят включать проценты по кредитам в себестоимость продукции, что должно упростить работу для предприятий. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Усиливаем финансовую поддержку оборонного сектора. Провели совещание с Министерством финансов и руководителями крупнейших государственных банков. Обсудили дальнейшие шаги, в частности реализацию "нидерландской модели", которая предусматривает прямые контракты с производителями, инвестиции в украинские оборонные компании и создание совместных предприятий. Минобороны уже готовит изменения в постановление, которые позволят включать проценты по кредитам в себестоимость продукции - это упростит работу для предприятий

- сообщил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Минобороны ожидает от государственных банков более активного участия в финансировании предприятий ОПК.

Напомним

Украина в следующем году потребует не менее 120 миллиардов долларов на оборону, и половину этой суммы рассчитывают привлечь при поддержке союзников.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
Министерство финансов Украины
Министерство обороны Украины
Украина
Денис Шмыгаль
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