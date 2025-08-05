Пришвидшить облік: уряд спростив оформлення документів про зникнення, полон або смерть військовослужбовців
Київ • УНН
Міноборони спростило облік військовослужбовців щодо зникнення, полону чи смерті. Командир частини може самостійно видавати наказ без розслідування.
У організації обліку особового складу в системі Міноборони зміни у бік спрощення. Зазначається, що це сприятиме захисту прав військовослужбовців.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Деталі
Серед ключових змін: якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі);
Командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування.
Зміни у організації обліку особового складу в системі Міноборони визначає наказ, який був розроблений Головним управлінням захисту прав військовослужбовців.
Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових.
Коментар
"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним. Саме тому Наказ розроблено на запит Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, з якою ми тісно співпрацюємо для посилення правового захисту наших військових", - зазначив начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.
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