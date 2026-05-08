Усилия по прекращению вторжения рф в Украину "зашли в тупик", но США "всегда готовы" вмешаться — Рубио

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что усилия США по прекращению российского вторжения в Украину "зашли в тупик", но США "всегда готовы" вмешаться, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Мы играли… пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы остаемся готовы играть эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить время и энергию на усилия, которые не продвигаются вперед. Но если мы увидим возможность выступить посредником, который приблизит обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это сделать - сказал Рубио.

Он добавил, что США рассматривают продолжающуюся войну как "трагедию", "за которую обе стороны платят очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую".

"Мы готовы сыграть любую роль, чтобы привести к мирному дипломатическому урегулированию; к сожалению… эти усилия зашли в тупик, но мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся".

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, представителей президента США ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета".