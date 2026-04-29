Трамп заявил, что войны в Иране и Украине могут закончиться "по похожему графику"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду CNN, что войны в Иране и Украине могут закончиться "по схожему графику" после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, передает УНН.

"Какая война закончится первой? Возможно, у них схожий график", - сказал Трамп Кейтлан Коллинз из CNN.

"Я думаю, что Украина, в военном плане, они побеждены", – сказал Трамп, казалось, ошибшись, когда имел в виду Иран.

"Вы бы не узнали этого, читая фейковые новости, но в военном плане, возможно, посмотрите, есть 159 кораблей – каждый корабль сейчас под водой, обычно это достаточно хорошо…", – продолжил он. "Как вы думаете, хорошо ли у них дела, учитывая, что у них нет ни флота, ни воздушных сил, ни зенитных систем?"

Трамп ранее прогнозировал, что война в Иране, которую США начали 28 февраля, продлится от четырех до шести недель. Война в Украине продолжается с 2022 года и конца ей не видно.

Ранее в своем выступлении Трамп сказал, что он "немного поговорил об Иране" с российским президентом, но четверговый разговор был в основном "об Украине".

"Я думаю, что мы найдем решение относительно быстро", – сказал он. "Я надеюсь, что мы хотели бы увидеть хорошее решение".

