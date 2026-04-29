путин предложил США помощь с иранским ураном и войной, но Трамп сначала хочет положить конец войне в Украине — СМИ
Киев • УНН
Во время телефонного разговора путин предложил Трампу помощь в вопросе иранского обогащенного урана. Трамп призвал сначала завершить войну в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил помощь в войне с Ираном во время телефонного разговора в среду, в частности, по обогащенному урану, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Он хотел бы помочь. Я сказал, что прежде чем вы поможете мне, я хочу положить конец вашей войне", — сказал Трамп Кейтлан Коллинз из CNN в Овальном кабинете.
Ранее Трамп заявил, что разговор с Путиным был "очень хорошим", и что решение конфликта в Украине будет найдено "относительно быстро".
"Он сказал мне, что хотел бы участвовать в обогащении. Он может помочь нам его получить", — сказал Трамп.
Ранее Москва предлагала взять под контроль иранские запасы обогащенного урана, повторяя свою роль в Совместном всеобъемлющем плане действий 2015 года.
