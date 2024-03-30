Усиление ПВО в регионе и функционирование зернового коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Франции

Председатель Национального собрания Французской Республики Яэль Брон-Пиве посетила Одессу. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Учитывая все исторические связи между Францией и Одесской областью, главный акцент встречи - защита наших людей. Осмотрели морской порт, который неоднократно атаковали вражеские ракеты и дроны. Доложил о ситуации с безопасностью в регионе и функционировании зернового коридора. Подробно обсудили маршруты движения гражданских судов, а также те вызовы и опасность, с которыми приходится встречаться. Вместе с председателем Верховной Рады Украины отметили важность восстановления портовой инфраструктуры и защиты Одесской области от системных атак агрессора. Особое внимание уделили усилению сил ПВО в регионе", - сообщает Кипер.

Он добавил, что Брон-Пиве лично ознакомилась с последствиями российского терроризма, в частности воочию увидела разрушение гражданской инфраструктуры и решительно осудила агрессию рф против Украины.

"Благодарны Председателю Национального собрания Французской Республики Яэль Брон-Пиве за визит и особое внимание к Одесской области", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал Кипер, президент Владимир Зеленский усилил Одесскую область ПВО.

"Владимир Александрович у нас за девять месяцев, если не ошибаюсь, был семь или восемь раз, то есть имеем достаточную коммуникацию. Я ему благодарен, что он слышит потребности. Он очень нас усилил ПВО, партнеров подтягивал. Любит он Одессу", - рассказал Кипер в интервью Главком.

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.