Умеров совместно с фон дер Ляйен открыл Офис оборонных инноваций ЕС

В пятницу, 20 сентября, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Еврокомиссии и Урсула фон дер Ляйен открыли EU Defence Innovation Office. Об этом заявили в минобороны Украины, передает УНН.

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Мероприятие стало новым уровнем сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных технологий. Главный фокус - объединение усилий для укрепления обороноспособности, включая совместные разработки в IT и производстве оружия - заявили в Минобороны.

Министр обороны Украины отметил укрепление сотрудничества с ЕС в сфере оборонных технологий и потенциал украинского оборонного производства.

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Также Умеров призвал европейских партнеров инвестировать средства в украинских производителей и отметил две основные цели сотрудничества с Еврокомиссией - восстановление мира и стабильности в Европе и обеспечение права Украины быть частью Европейского Союза.

Что мы можем предложить европейским партнерам? За последние 2,5 года Украина стремительно стала мировым лидером в технологиях дронов. Сегодня более 500 украинских производителей дронов и тысячи разработчиков создают передовые решения для боевых действий. С годовой производственной мощностью до 3 миллионов дронов Украина зарекомендовала себя как настоящий оборонно-технический центр

- заявил глава Минобороны Украины.

Напомним,

Минобороны Украины получило первые 40,7 млн евро из анонсированного пакета помощи от Дании. Средства направлены на производство 18 новейших украинских САУ «Богдана».