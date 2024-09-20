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Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики и производство ракет

Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики и производство ракет

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 15:01  •  6703 просмотра

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Президент Украины провел заседание Ставки, где обсудили защиту энергетики, производство ракет и дронов, и ситуацию на фронте. Рассмотрели инженерную защиту объектов и ожидание систем Patriot.

В пятницу, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где обсудили защиту энергетики, собственное производство ракет и ситуацию на фронте. Об этом глава государства заявил в Telegram, передает УНН.

Детали

Важная ставка. Вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины. Первое - защита энергетики этой зимой. Были все основные представители отрасли. Докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко

- рассказал президент. 

На Ставке рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время.

Второе - собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. Доклады вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Рустема Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги. Решения, которые позволят нашей промышленности максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций

- заявил глава государства. 

Кроме того, темой Ставки стала ситуация на фронте. В частности Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации. по всем основным направлениям. Также были доклады представителей разведок - Кирилла Буданова и Олега Иващенко.

Напомним,

Минобороны Украины получило первые 40,7 млн евро из анонсированного пакета помощи от Дании. Средства направлены на производство 18 новейших украинских САУ «Богдана». 

Владимир Омельченко

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