Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики та виробництво ракет
Київ • УНН
Президент України провів засідання Ставки, де обговорили захист енергетики, виробництво ракет і дронів, та ситуацію на фронті. Розглянули інженерний захист об'єктів та очікування систем Patriot.
У п'ятницю, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, де обговорили захист енергетики, власне виробництво ракет та ситуацію на фронті. Про це глава держави заявив в Telegram, передає УНН.
Деталі
Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України.Перше – захист енергетики цієї зими. Були всі основні представники галузі. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко
На Ставці розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом.
Друге – власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій
Окрім того, темою Ставки стала ситуація на фронті. Зокрема Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію. за всіма основними напрямками. Також були доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка.
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