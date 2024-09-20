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Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики та виробництво ракет

Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики та виробництво ракет

Київ • УНН

 • 33310 перегляди

Президент України провів засідання Ставки, де обговорили захист енергетики, виробництво ракет і дронів, та ситуацію на фронті. Розглянули інженерний захист об'єктів та очікування систем Patriot.

У п'ятницю, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, де обговорили захист енергетики, власне виробництво ракет та ситуацію на фронті. Про це глава держави заявив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України.Перше – захист енергетики цієї зими. Були всі основні представники галузі. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко

- розповів президент. 

На Ставці розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом.

Друге – власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій

- заявив глава держави. 

Окрім того, темою Ставки стала ситуація на фронті. Зокрема Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію. за всіма основними напрямками. Також були доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка.

Нагадаємо

Міноборони України отримало перші 40,7 млн євро з анонсованого пакета допомоги від Данії. Кошти спрямовані на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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