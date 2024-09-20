Умєров спільно з фон дер Ляєн відкрив Офіс оборонних інновацій ЄС

У п'ятницю, 20 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров та глава Єврокомісія та Урсула фон дер Ляєн відкрили EU Defence Innovation Office. Про це заявили у міноборони України, передає УНН.

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Захід став новим рівнем співпраці України та ЄС у сфері оборонних технологій. Головний фокус — об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності, включаючи спільні розробки в IT та виробництві зброї

Міністр оборони України відзначив зміцнення співпраці з ЄС у сфері оборонних технологій та потенціал українського оборонного виробництва.

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Також Умєров закликав європейських партнерів інвестувати кошти в українських виробників та наголосив на двох основних цілях співпраці з Єврокомісією – відновленні миру та стабільності у Європі та забезпеченні права України бути частиною Європейського Союзу.

Що ми можемо запропонувати європейським партнерам?За останні 2,5 роки Україна стрімко стала світовим лідером у технологіях дронів. Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр

