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Умєров спільно з фон дер Ляєн відкрив Офіс оборонних інновацій ЄС

Умєров спільно з фон дер Ляєн відкрив Офіс оборонних інновацій ЄС

Київ • УНН

 • 19418 перегляди

Міністр оборони України та глава Єврокомісії відкрили EU Defence Innovation Office. Умєров закликав інвестувати в українських виробників та наголосив на цілях співпраці - відновленні миру та інтеграції України в ЄС.

У п'ятницю, 20 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров та глава Єврокомісія та Урсула фон дер Ляєн відкрили EU Defence Innovation Office. Про це заявили у міноборони України, передає УНН.

Деталі

Захід став новим рівнем співпраці України та ЄС у сфері оборонних технологій. Головний фокус — об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності, включаючи спільні розробки в IT та виробництві зброї

- заявили в Міноборони. 

Міністр оборони України відзначив зміцнення співпраці з ЄС у сфері оборонних технологій та потенціал українського оборонного виробництва. 

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Також Умєров закликав європейських партнерів інвестувати кошти в українських виробників та наголосив на двох основних цілях співпраці з Єврокомісією – відновленні миру та стабільності у Європі та забезпеченні права України бути частиною Європейського Союзу.

Що ми можемо запропонувати європейським партнерам?За останні 2,5 роки Україна стрімко стала світовим лідером у технологіях дронів. Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр

- заявив глава Міноборони України. 

Нагадаємо

Міноборони України отримало перші 40,7 млн євро з анонсованого пакета допомоги від Данії. Кошти спрямовані на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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