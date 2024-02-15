Умеров рассказал о чем говорили на втором заседании Совета Украина-НАТО
Страны НАТО и Украина должны сосредоточиться на укреплении долгосрочных оборонных возможностей и построении устойчивой оборонной промышленности, заявил Рустем Умеров на втором заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post
Украинские войска начали частичное отступление из города Авдеевка Донецкой области. Как отмечает The Washington Post, Авдеевка потенциально является первым критическим испытанием для нового главнокомандующего Украины Александра Сырского.
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов шаги к конфискации активов рф, предстоящие саммит мира и усиление санкций
Министры иностранных дел Нидерландов и Украины обсудили вопросы конфискации российских активов, предоставления большей военной помощи Украине, усиления санкций и подготовку к предстоящему мирному саммиту.
716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко по подозрению в нанесении 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за незаконной схемы продажи электроэнергии.
Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами
Трое гражданских, в том числе девочка-подросток, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области Украины.
Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия
Бывший директор и заместитель директора украинского государственного предприятия "Юждипрошахт" приговорены к более 7 годам лишения свободы каждый за хищение 7 миллионов долларов США.
Белый дом успокаивает законодателей и общественность относительно объявленной накануне "серьезной угрозы национальной безопасности"
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности заверил, что президент обеспечит американскую безопасность, и преуменьшил беспокойство относительно неопределенной новой угрозы, о которой говорил конгрессмен, защищая при этом ограниченность деталей для защиты источников и методов.
Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе
Одесская область получила от международных доноров медицинское оборудование и генераторы на сумму 320 115 евро для помощи больницам и силовикам, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.
Сделает нас более устойчивыми к будущим угрозам: Умеров о совместном учебном центре Украина-НАТО
НАТО договорилась о создании совместного с Украиной тренировочного центра в Быдгоще, Польша, чтобы помочь Украине подготовиться к будущим угрозам, опираясь на свой опыт борьбы с россией.
Ракетный удар по Великому Бурлуку: спасатели завершили разбор завалов
Спасатели завершили разбор завалов после более чем суток поисково-спасательных работ в селе Великий Бурлук Харьковской области, где российские ракеты попали в жилые дома, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.