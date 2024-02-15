Умеров рассказал о чем говорили на втором заседании Совета Украина-НАТО

Страны НАТО вместе с Украиной должны сосредоточиться на усилении и развитии долгосрочного оборонного потенциала и устойчивого ОПК. Об этом заявил Рустем Умеров на втором заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны передает УНН.

Украина и страны НАТО должны сосредоточиться на развитии долгосрочного оборонного потенциала и устойчивого ОПК. - заявил Рустем Умеров.

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В Министерстве обороны отметили, что они стремятся создать механизмы, которые сблизят партнеров по оборонной отрасли от разных стран-членов Альянса и Украины.

Украинское оборонное ведомство также заявило о готовности к созданию совместных предприятий, совместному инвестированию, локализации производства и масштабированию производства в оборонном секторе.

По мнению украинского министра, Вашингтонский саммит НАТО должен стать платформой для новых решительных шагов, которые приблизят Украину к членству в Альянсе.

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Со стороны союзников прозвучали призывы усилить способности оборонных индустрий государств-членов НАТО, и обеспечить устойчивое и своевременное предоставление Украине всей необходимой помощи.

Ряд государств также объявили о готовности уже в ближайшем будущем заключить с Украиной двусторонние договоренности по безопасности.