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Умєров розповів про що говорили на другому засіданні Ради Україна–НАТО

Умєров розповів про що говорили на другому засіданні Ради Україна–НАТО

Київ • УНН

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Країни НАТО і Україна повинні зосередитися на зміцненні довгострокових оборонних можливостей і побудові стійкої оборонної промисловості, заявив Рустем Умеров на другому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Країни НАТО разом з Україною мають зосередитись на посиленні й розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого ОПК. Про це заявив Рустем Умєров на другому засіданні Ради Україна–НАТО на рівні міністрів оборони  передає УНН.

Україна та країни НАТО повинні зосередитися на розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого ОПК. 

– заявив Рустем Умєров.

Деталі

У Міністерстві оборони зазначили, що вони прагнуть створити механізми, що зблизять партнерів з оборонної галузі від різних країн-членів Альянсу та України.

Українське оборонне відомство також заявило про готовність до створення спільних підприємств, спільного інвестування, локалізації виробництва та масштабування виробництва в оборонному секторі.

На думку українського міністра, Вашингтонський саміт НАТО має стати платформою для нових рішучих кроків, що наблизять Україну до членства в Альянсі.

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З боку союзників пролунали заклики посилити спроможності оборонних індустрій держав-членів НАТО, та забезпечити стале та своєчасне надання Україні всієї необхідної допомоги.

Низка держав також оголосили про готовність вже у найближчому майбутньому укласти з Україною двосторонні безпекові домовленості.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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