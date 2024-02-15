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Зробить нас стійкішими до майбутніх загроз: Умєров про спільний навчальний центр Україна-НАТО

Зробить нас стійкішими до майбутніх загроз: Умєров про спільний навчальний центр Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 35110 перегляди

НАТО домовилась про створення спільного з Україною тренувального центру в Бидгощі, Польща, щоб допомогти Україні підготуватись до майбутніх загроз, спираючись на свій досвід боротьби з Росією.

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на рішення Північноатлантичного альянсу створити спільний навчальний центр Україна-НАТО у польському місті Бидгощ, зазначивши, що це допоможе зробити Україну спроможною перед майбутніми загрозами. Про це передає УНН з посиланням на Міністерство оборони. 

"Країни НАТО та Україна створюють Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти. Досвід України на полі бою, цінні уроки, отримані нашими військами з 2014 року і зокрема з початку повномасштабного вторгнення – здатні зробити нас стійкішими до майбутніх загроз", - сказав Умєров.

Водночас, заступник міністра оборони з інституційного розвитку Станіслав Гайдер наголосив, що це перша спільна інституція Альянсу та України, яка має фінальну ціль – досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО.

У Міноборони зазначають, що завданнями Центру стануть: спільний аналіз та узагальнення досвіду у сфері оборони та безпеки; удосконалення системи підготовки та військової освіти; сприяння підвищенню взаємосумісності та розвиток спроможностей Сил оборони України.

"Рішення про запуск JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) ухвалили за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони", - додали в Міноборони.

Нагадаємо

Північноатлантичний альянс вирішив створити спільний навчальний центр Україна-НАТО у польському місті Бидгощ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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