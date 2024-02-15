Сделает нас более устойчивыми к будущим угрозам: Умеров о совместном учебном центре Украина-НАТО
Киев • УНН
НАТО договорилась о создании совместного с Украиной тренировочного центра в Быдгоще, Польша, чтобы помочь Украине подготовиться к будущим угрозам, опираясь на свой опыт борьбы с россией.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на решение Североатлантического альянса создать совместный учебный центр Украина-НАТО в польском городе Быдгощ, отметив, что это поможет сделать Украину способной перед будущими угрозами. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство обороны.
"Страны НАТО и Украина создают Совместный центр по анализу, подготовке и образованию. Опыт Украины на поле боя, ценные уроки, полученные нашими войсками с 2014 года и в частности с начала полномасштабного вторжения - способны сделать нас более устойчивыми к будущим угрозам", - сказал Умеров.
В то же время, заместитель министра обороны по институциональному развитию Станислав Гайдер отметил, что это первая совместная институция Альянса и Украины, которая имеет финальную цель - достижение полной совместимости Вооруженных Сил Украины и сил стран НАТО.
В Минобороны отмечают, что задачами Центра станут: совместный анализ и обобщение опыта в сфере обороны и безопасности; совершенствование системы подготовки и военного образования; содействие повышению совместимости и развитие возможностей Сил обороны Украины.
"Решение о запуске JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) приняли по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны", - добавили в Минобороны.
Напомним
Североатлантический альянс решил создать совместный учебный центр Украина-НАТО в польском городе Быдгощ.
Сделает нас более устойчивыми к будущим угрозам: Умеров о совместном учебном центре Украина-НАТО
НАТО договорилась о создании совместного с Украиной тренировочного центра в Быдгоще, Польша, чтобы помочь Украине подготовиться к будущим угрозам, опираясь на свой опыт борьбы с россией.
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