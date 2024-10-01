Умеров подписал представление об увольнении четырех заместителей министра обороны

Министр обороны Рустем Умеров подписал представление в Кабмин об увольнении четырех заместителей ведомства. Об этом он написал в Facebook 1 октября, передает УНН.

Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря) - написал Умеров.

Как указал глава Минобороны, кадровые изменения проводятся в контексте того, что все процессы внутри Минобороны «должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них - недопустимы».

О новых назначениях, включая заместителей министра, Умеров пообещал сообщить отдельно.

Также рассказал, что ведомство реформирует систему оборонных закупок.

«Спецтехноэкспорт» (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задачу - довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами - заявил министр.

Также, по его словам, продолжается реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО.

В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе, рассказал Умеров.

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