Умєров підписав подання про звільнення чотирьох заступників міністра оборони
Київ • УНН
Міністр оборони Умєров підписав подання про звільнення чотирьох заступників. Він також анонсував реформування системи оборонних закупівель, включаючи передачу "Спецтехноекспорту" від ГУР до Міноборони.
Міністр оборони Рустем Умєров підписав подання до Кабміну щодо звільнення чотирьох заступників відомства. Про це він написав у Facebook 1 жовтня, передає УНН.
Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)
Як вказав голова Міноборони, кадрові зміни проводяться у контексті того, що всі процеси всередині Міноборони" мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі".
Про нові призначення, включно із заступниками міністра, Умєров пообіцяв повідомити окремо.
Також розповів, що відомство реформує систему оборонних закупівель.
"Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами
Також, за його словами, продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.
Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня, розповів Умєров.
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