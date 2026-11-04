Умер один из разработчиков яда «Новичок», которым отравили Навального

$45.530.1851.050.37
ukenru
23:17 • 288 просмотра
Россия считает мирную и объединённую Европу своим врагом и готовится к противостоянию — ЗеленскийVideo
22:16 • 4796 просмотра
Кремль планирует усилить удары по Украине после выборов в США, несмотря на предстоящие переговоры, — Bloomberg
22:01 • 5830 просмотра
Безумный камбэк МЮ, 6 голов ПСЖ и уверенная победа «Барселоны» в Лиге чемпионов: результаты матчей 3 ноября
21:43 • 6098 просмотра
Под Самарой вторые сутки горит одно из крупнейших нефтехранилищ рф в Европе после атаки украинских дронов
20:45 • 9630 просмотра
В Житомире после атак рф масштабные отключения света, ряд домов остался без воды и тепла
20:31 • 10037 просмотра
НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке
20:17 • 7104 просмотра
Почти миллиард евро — сколько Украине нужно на поддержку энергетики и ремонт конфайнмента ЧАЭС
19:59 • 9046 просмотра
Губернатор Нью-Джерси предостерегает порты от приема российского дизельного топлива
18:43 • 12969 просмотра
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль
18:28 • 13561 просмотра
Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина3 ноября, 13:59 • 14051 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 28075 просмотра
В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский3 ноября, 15:05 • 13367 просмотра
СБУ установила около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке3 ноября, 15:23 • 13089 просмотра
В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы3 ноября, 16:00 • 11985 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро17:35 • 21331 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 28130 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 44041 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 64929 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 73064 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вигивский Иван Михайлович
Фридрих Мерц
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Швеция
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю23:06 • 184 просмотра
Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы22:05 • 1416 просмотра
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году18:21 • 7528 просмотра
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент3 ноября, 08:40 • 31749 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 55208 просмотра
Актуальное
Отопление
Фокс Ньюс
Хранитель
Техника
НАСАМС

Умер один из разработчиков яда «Новичок», которым отравили Навального

Киев • УНН

 • 568 просмотра

В России в возрасте 81 года умер химик Владимир Углев, один из разработчиков «Новичка». Причины смерти неизвестны.

Умер один из разработчиков яда «Новичок», которым отравили Навального

В России на 81-м году жизни умер химик Владимир Углев, один из разработчиков боевых отравляющих веществ класса «Новичок», которые использовали при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает The Insider, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Углев умер 26 октября. Последние годы он проживал в Анапе. Причины и обстоятельства его смерти пока неизвестны.

С 1975 по 1990 год химик работал старшим научным сотрудником в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Саратовской области. Это учреждение участвовало в разработке нервно-паралитических веществ класса «Новичок».

Углев открыто критиковал применение разработанного им яда

Широкую известность химик получил в 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Тогда он объяснял журналистам принцип действия «Новичка».

США подтверждают выводы европейских расследователей об отравлении Навального15.02.26, 21:51 • 5056 просмотров

В 2020 году Углев также комментировал отравление Алексея Навального и публично опровергал заявления Кремля относительно применения этого вещества.

Журналист-расследователь Христо Грозев отметил, что, несмотря на участие в создании опасного яда, Углев впоследствии стал одним из критиков его использования против гражданских.

Отравление Навального веществом из группы «Новичок» в августе 2020 года подтвердили Организация по запрещению химического оружия и независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции. Российские власти отрицали причастность к инциденту.

навального убили нервно-паралитическим агентом, заявляют правительства четырех стран14.02.26, 15:17 • 5202 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Франция
Швеция
Германия