Умер один из разработчиков яда «Новичок», которым отравили Навального

В России на 81-м году жизни умер химик Владимир Углев, один из разработчиков боевых отравляющих веществ класса «Новичок», которые использовали при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает The Insider, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Углев умер 26 октября. Последние годы он проживал в Анапе. Причины и обстоятельства его смерти пока неизвестны.

С 1975 по 1990 год химик работал старшим научным сотрудником в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Саратовской области. Это учреждение участвовало в разработке нервно-паралитических веществ класса «Новичок».

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Широкую известность химик получил в 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Тогда он объяснял журналистам принцип действия «Новичка».

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В 2020 году Углев также комментировал отравление Алексея Навального и публично опровергал заявления Кремля относительно применения этого вещества.

Журналист-расследователь Христо Грозев отметил, что, несмотря на участие в создании опасного яда, Углев впоследствии стал одним из критиков его использования против гражданских.

Отравление Навального веществом из группы «Новичок» в августе 2020 года подтвердили Организация по запрещению химического оружия и независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции. Российские власти отрицали причастность к инциденту.

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