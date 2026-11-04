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Помер один із розробників отрути "Новачок", якою отруїли Навального

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У росії у 81 рік помер хімік Володимир Угльов, один із розробників «Новачка». Причини смерті невідомі.

Помер один із розробників отрути "Новачок", якою отруїли Навального

У росії на 81-му році життя помер хімік Володимир Угльов, один із розробників бойових отруйних речовин класу "Новачок", які використовували під час отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє The Insider, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Угльов помер 26 жовтня. Останніми роками він проживав в Анапі. Причини та обставини його смерті наразі невідомі.

З 1975 до 1990 року хімік працював старшим науковим співробітником у Вольській філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології в Саратовській області. Ця установа брала участь у розробці нервово-паралітичних речовин класу "Новачок".

Угльов відкрито критикував застосування розробленої ним отрути

Широку популярність хімік здобув у 2018 році після отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Тоді він пояснював журналістам принцип дії "Новачка".

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У 2020 році Угльов також коментував отруєння Олексія Навального та публічно спростовував заяви кремля щодо застосування цієї речовини.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв зазначив, що, попри участь у створенні небезпечної отрути, Угльов згодом став одним із критиків її використання проти цивільних.

Отруєння Навального речовиною з групи "Новачок" у серпні 2020 року підтвердили Організація із заборони хімічної зброї та незалежні лабораторії Німеччини, Франції й Швеції. російська влада заперечувала причетність до інциденту.

навального вбили нервово-паралітичним агентом, заявляють уряди чотирьох країн14.02.26, 15:17 • 5202 перегляди

Степан Гафтко

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