Помер один із розробників отрути "Новачок", якою отруїли Навального

У росії на 81-му році життя помер хімік Володимир Угльов, один із розробників бойових отруйних речовин класу "Новачок", які використовували під час отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє The Insider, пише УНН.

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За даними видання, Угльов помер 26 жовтня. Останніми роками він проживав в Анапі. Причини та обставини його смерті наразі невідомі.

З 1975 до 1990 року хімік працював старшим науковим співробітником у Вольській філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології в Саратовській області. Ця установа брала участь у розробці нервово-паралітичних речовин класу "Новачок".

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Широку популярність хімік здобув у 2018 році після отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Тоді він пояснював журналістам принцип дії "Новачка".

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У 2020 році Угльов також коментував отруєння Олексія Навального та публічно спростовував заяви кремля щодо застосування цієї речовини.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв зазначив, що, попри участь у створенні небезпечної отрути, Угльов згодом став одним із критиків її використання проти цивільних.

Отруєння Навального речовиною з групи "Новачок" у серпні 2020 року підтвердили Організація із заборони хімічної зброї та незалежні лабораторії Німеччини, Франції й Швеції. російська влада заперечувала причетність до інциденту.

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