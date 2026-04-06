ukenru
Эксклюзив
16:58 • 3566 просмотра
15:34 • 10691 просмотра
Эксклюзив
14:11 • 14093 просмотра
13:34 • 15627 просмотра
12:42 • 15519 просмотра
6 апреля, 09:58 • 19072 просмотра
6 апреля, 08:23 • 25800 просмотра
6 апреля, 06:00 • 28286 просмотра
6 апреля, 04:08 • 31525 просмотра
5 апреля, 11:39 • 55085 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
4.3м/с
61%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Forbes
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Х-47М2 "Кинжал"

Умер Адриано Гольдшмид, основатель Diesel и "крестный отец" денима

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

Итальянский дизайнер скончался в возрасте 82 лет после борьбы с раком. Он создал бренды Diesel и Replay, превратив джинсы в элемент высокой моды.

Умер Адриано Гольдшмид, основатель Diesel и "крестный отец" денима

Адриано Гольдшмид, итальянский дизайнер, широко известный как крестный отец денима, скончался в воскресенье в Италии в возрасте 82 лет после борьбы с раком, передает УНН со ссылкой на Women's Wear Daily.

Детали

Создав такие культовые бренды, как Diesel, Reply, Gap 1969, AG и Goldsign, Гольдшмид оставил после себя наследие, превратившее джинсы из утилитарной рабочей одежды в краеугольный камень высокой моды.

За свою карьеру, длившуюся более пяти десятилетий, Гольдшмид стал пионером в производстве денима премиум-класса, наставником будущих лидеров отрасли и защитником устойчивого развития задолго до того, как это стало глобальной необходимостью. Путь Гольдшмида в мир моды начался в начале 1970-х годов, когда друг посоветовал ему продавать импортные джинсы толпам, собравшимся у популярного ночного клуба. Управляя своим первым магазином, King's Shop, в альпийском курортном городе Кортина-д'Ампеццо, он обслуживал состоятельную международную клиентуру, которая искала редкую и уникальную моду. Его новаторский инстинкт быстро выделил его среди других.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Бренд
Карцинома
Италия