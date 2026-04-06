Умер Адриано Гольдшмид, основатель Diesel и "крестный отец" денима

Адриано Гольдшмид, итальянский дизайнер, широко известный как крестный отец денима, скончался в воскресенье в Италии в возрасте 82 лет после борьбы с раком, передает УНН со ссылкой на Women's Wear Daily.

Создав такие культовые бренды, как Diesel, Reply, Gap 1969, AG и Goldsign, Гольдшмид оставил после себя наследие, превратившее джинсы из утилитарной рабочей одежды в краеугольный камень высокой моды.

За свою карьеру, длившуюся более пяти десятилетий, Гольдшмид стал пионером в производстве денима премиум-класса, наставником будущих лидеров отрасли и защитником устойчивого развития задолго до того, как это стало глобальной необходимостью. Путь Гольдшмида в мир моды начался в начале 1970-х годов, когда друг посоветовал ему продавать импортные джинсы толпам, собравшимся у популярного ночного клуба. Управляя своим первым магазином, King's Shop, в альпийском курортном городе Кортина-д'Ампеццо, он обслуживал состоятельную международную клиентуру, которая искала редкую и уникальную моду. Его новаторский инстинкт быстро выделил его среди других.

