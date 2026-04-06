Помер Адріано Гольдшмід засновник Diesel та "хрещений батько" деніму

Адріано Гольдшмід, італійський дизайнер, широко відомий як хрещений батько деніму, помер у неділю в Італії у віці 82 років після боротьби з раком, передає УНН із посиланням на Women's Wear Daily.

Деталі

Створивши такі культові бренди, як Diesel, Reply, Gap 1969, AG і Goldsign, Гольдшмід залишив після себе спадщину, що перетворила джинси з утилітарного робочого одягу на наріжний камінь високої моди.

За свою кар'єру, що тривала понад п'ять десятиліть, Гольдшмід став піонером у виробництві деніму преміум-класу, наставником майбутніх лідерів галузі та захисником сталого розвитку задовго до того, як це стало глобальною необхідністю. Шлях Гольдшміда у світ моди розпочався на початку 1970-х років, коли друг порадив йому продавати імпортні джинси натовпам, що зібралися біля популярного нічного клубу. Керуючи своїм першим магазином, King's Shop, в альпійському курортному місті Кортіна-д'Ампеццо, він обслуговував заможну міжнародну клієнтуру, яка шукала рідкісну та унікальну моду. Його новаторський інстинкт швидко виділив його серед інших.

