Помер Адріано Гольдшмід засновник Diesel та "хрещений батько" деніму

$43.650.1650.310.14
ukenru
Ексклюзив
16:58 • 1384 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
15:34 • 7060 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
14:11 • 12996 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
13:34 • 14574 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
12:42 • 14656 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 18660 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 25516 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 28136 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 31404 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 54921 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
5м/с
62%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Німеччині під час пошуку великодніх яєць знайшли флакон з написом "Полоній-210"Photo6 квітня, 09:47 • 10853 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 27555 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 14340 перегляди
Кейт Міддлтон з’явилася на публічному святкуванні Великодня після важкого діагнозу11:25 • 10310 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo11:53 • 17717 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto16:13 • 4118 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo11:53 • 17948 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 27793 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 120998 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 120891 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Юлія Свириденко
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 14519 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 33481 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 46739 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 47641 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 58959 перегляди
Актуальне
Техніка
Forbes
Fox News
Brent
Х-47М2 «Кинджал»

Помер Адріано Гольдшмід засновник Diesel та "хрещений батько" деніму

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Італійський дизайнер помер у віці 82 років після боротьби з раком. Він створив бренди Diesel і Replay, перетворивши джинси на елемент високої моди.

Адріано Гольдшмід, італійський дизайнер, широко відомий як хрещений батько деніму, помер у неділю в Італії у віці 82 років після боротьби з раком, передає УНН із посиланням на Women's Wear Daily.

Деталі

Створивши такі культові бренди, як Diesel, Reply, Gap 1969, AG і Goldsign, Гольдшмід залишив після себе спадщину, що перетворила джинси з утилітарного робочого одягу на наріжний камінь високої моди.

За свою кар'єру, що тривала понад п'ять десятиліть, Гольдшмід став піонером у виробництві деніму преміум-класу, наставником майбутніх лідерів галузі та захисником сталого розвитку задовго до того, як це стало глобальною необхідністю. Шлях Гольдшміда у світ моди розпочався на початку 1970-х років, коли друг порадив йому продавати імпортні джинси натовпам, що зібралися біля популярного нічного клубу. Керуючи своїм першим магазином, King's Shop, в альпійському курортному місті Кортіна-д'Ампеццо, він обслуговував заможну міжнародну клієнтуру, яка шукала рідкісну та унікальну моду. Його новаторський інстинкт швидко виділив його серед інших.

Помер італійський дизайнер Валентино Гаравані. Йому було 93 роки19.01.26, 19:00 • 3861 перегляд

Антоніна Туманова

КультураСвіт
Бренд
Карцинома
Італія