Украинцев предупредили о снежном буране
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям выпустила штормовое объявление о сильном осложнении погодных условий в степной и лесостепной части страны в субботу, 1 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинского гидрометеоцентра.
“Ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели”, — говорится в предупреждении ГСЧС.
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В субботу, 1 декабря, в Украине, кроме западных областей, умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см).
Днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица.
Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей (2 уровень угрозы “желтый”).
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“Сегодня днем, 30 ноября, в южных областях небольшой, местами умеренный снег, метели, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов”, - предупредили спасатели.
В ночь на пятницу, 30 ноября, в Украине на севере и западе наблюдалось от −17 до −20 градусов мороза. С 14 ноября в Украине царит метеорологическая зима, водоемы сковало льдом.
В свою очередь патрульная полиция сделала предупреждение водителям. Их призвали соблюдать особую бдительность за рулем из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее водителей попросили перейти на зимние шины. На дорогах работают радары TruCam, действует сезон включенных фар.
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Возможны нарушения и прекращение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц из-за зимних стихийных явлений.
Буран (от тюрк. Boran) — сильная снежная метель или метель в степной местности.