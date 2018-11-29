Завтра в Україні заморозки до -17

У п'ятницю у Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця,Температура повітря вночі -10…-12 градусів, вдень -5…-7 градусів.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.Температура повітря вночі -9…-17 градусів, удень -2…-10 градусів.



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На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -11…-13 градусів, удень -3…-5 градусів.



У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень місцями заметіль, Температура повітря вночі -9…-13 градусів, вдень -3…-7 градусів.



На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -5…-15 градусів, вдень -1…-7 градусів.



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На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень місцями заметіль. Температура повітря вночі -5…-7 градусів, вдень 0…-4 градусів.