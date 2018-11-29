Завтра в Україні заморозки до -17

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 457495 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328439 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада УНН. Завтра, 30 листопада місцями, зокрема на заході України температура повітря знизиться до 17 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укргідромецентру.

У п'ятницю у Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця,Температура повітря вночі -10…-12 градусів, вдень -5…-7 градусів.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.Температура повітря вночі -9…-17 градусів, удень -2…-10 градусів.

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На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -11…-13 градусів, удень -3…-5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень місцями заметіль, Температура повітря вночі -9…-13 градусів, вдень -3…-7 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -5…-15 градусів, вдень -1…-7 градусів.

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На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень місцями заметіль. Температура повітря вночі -5…-7 градусів, вдень 0…-4 градусів.

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