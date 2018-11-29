Завтра в Украине заморозки до -17
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября УНН. Завтра, 30 ноября местами, в частности на западе Украины температура воздуха снизится до 17 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидромецентра.
В пятницу в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью -10 ... -12 градусов, днем -5 ... -7 градусов.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица воздуха ночью -9 ... -17 градусов, днем -2 ... -10 градусов.
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На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -11 ... -13 градусов, днем -3 ... -5 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, днем местами метель, температура воздуха ночью -9 ... -13 градусов, днем -3 ... -7 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -5 ... -15 градусов, днем -1 ... -7 градусов.
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На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололед, днем местами метель. Температура воздуха ночью -5 ... -7 градусов, днем 0 ... -4 градусов.