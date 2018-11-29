Завтра в Украине заморозки до -17

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104739 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110343 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147160 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142453 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135479 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127782 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169746 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118056 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра в Украине заморозки до -17

Завтра в Украине заморозки до -17

Киев  •  УНН

 • 12815 просмотра

КИЕВ. 29 ноября УНН. Завтра, 30 ноября местами, в частности на западе Украины температура воздуха снизится до 17 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидромецентра.

В пятницу в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью -10 ... -12 градусов, днем ​​-5 ... -7 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица воздуха ночью -9 ... -17 градусов, днем ​​-2 ... -10 градусов.

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На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -11 ... -13 градусов, днем ​​-3 ... -5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, днем ​​местами метель, температура воздуха ночью -9 ... -13 градусов, днем ​​-3 ... -7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -5 ... -15 градусов, днем ​​-1 ... -7 градусов.

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На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой снег, на дорогах местами гололед, днем ​​местами метель. Температура воздуха ночью -5 ... -7 градусов, днем ​​0 ... -4 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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