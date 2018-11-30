Українців попередили про сніговий буран
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій зробила штормове оголошення про сильне ускладнення погодних умов у степовій та лісостеповій частині країни у суботу, 1 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Українського гідрометеоцентру.
“Вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини”, — йдеться у попередженні ДСНС.
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У суботу, 1 грудня, в Україні, крім західних областей, помірний сніг, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг (приріст снігового покриву висотою 6-12 см).
Вдень у Приазов’ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (2 рівень загрози “жовтий”).
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"Сьогодні вдень, 30 листопада, у південних областях невеликий, місцями помірний сніг, хуртовини, на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с; на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ посилення північно-східного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледеніння суден", - попередили рятувальники.
У ніч на п’ятницю, 30 листопада, в Україні на півночі і заході спостерігалось від −17 до −20 градусів морозу. З 14 листопада в Україні панує метеорологічна зима, водойми скувало кригою.
У свою чергу патрульна поліція зробила попередження водіям. Їх закликали дотримуватися особливої пильності за кермом через несприятливі погодні умови. Раніше водіїв попросили перейти на зимові шини. На дорогах працюють радари TruCam, діє сезон увімкнених фар.
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Можливі порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць через зимові стихійні явища.
Буран (від турк. Boran) - сильна сніжна хуртовина чи заметіль у степовій місцевості.