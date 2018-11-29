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В Карпатах зафіксували 18 градусів морозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На одній з найвищих вершин українських Карпат, Піп Іван Чорногірський, з висотою 2020,5 метрів, зранку зафіксували 18 градусів морозу. Про це у мережі Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.

“Станом на 8:00, 29.11.2018 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 18 градусів морозу, вітер східний, 9м/с, ясно”, — йдеться у повідомлені.

Додамо, що гора розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою “Білий Слон”.

Крім того, на вершині гори діє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Нагадаємо, на зміну опадам в Україні в останні дні осені прийде суха, але морозна погода. З 28 по 30 листопада країна буде перебувати в полі підвищеного тиску, в антициклоні, очікується мінлива хмарність і без опадів по всій території України, що супроводжуватиметься суттєвим зниженням температури.

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