В Карпатах зафиксировали 18 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На одной из самых высоких вершин украинских Карпат, Поп Иван Черногорский, с высотой 2020,5 метров, утром зафиксировали 18 градусов мороза. Об этом в сети Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает УНН.
"По состоянию на 8:00, 29.11.2018 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 18 градусов мороза, ветер восточный, 9 м/с, ясно", - говорится в сообщении.
Добавим, что гора расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, которые частично восстановлены для туристических потребностей и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Кроме того, на вершине горы действует Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Напомним, на смену осадкам в Украине в последние дни осени придет сухая, но морозная погода. С 28 по 30 ноября страна будет находиться в поле повышенного давления, в антициклоне, ожидается переменная облачность и без осадков по всей территории Украины, что будет сопровождаться существенным снижением температуры.