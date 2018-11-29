Водіїв попередили про погіршення погоди

"Найближчими днями в Україні очікується ускладнення погодних умов. 30 листопада в південній та східній частинах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у Приазов'ї — місцями 25-28 м/с. 1 грудня у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. У зв’язку з цим радимо утриматися від поїздок на великі відстані й максимально обмежити час перебування на вулиці. Стежте за технічним станом своїх транспортних засобів та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху", - зазначили в прес-службі відомства.

Також про можливі складнощі на дорогах, зокрема, Запорізької області попередив і "Укравтодор".

"Служба автомобільних доріг у Запорізькій області закликає водіїв бути обережними під час руху за складних погодних умов та чітко дотримуватися ПДР: користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу, не перевищувати швидкість", - повідомили в автодорі.

Також водіям радять відмовитися від ризикованих маневрувань, які за складних погодних умов можуть привести до створення аварійних ситуацій.

При цьому в організації додали, що можливі порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, завтра, 30 листопада, місцями, зокрема на заході України, температура повітря знизиться до 17 градусів морозу.