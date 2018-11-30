Водойми України скувало кригою

“Увага! Попередження про зміну гідрологічної ситуації на водоймах країни. У п’ятницю, 30 листопада, температура у південних областях вночі — 6-11, вдень — 0-5 морозу. У зв’язку з цим на більшості водойм України спостерігається посилення льодових явищ до встановлення льодоставу”, — йдеться у повідомленні.

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За даними УкрГідрометеоцентру, 30 листопада на річках країни (крім української ділянки Дунаю) та Київському водосховищі продовжиться посилення льодових явищ до встановлення льодоставу на окремих ділянках; на решті дніпровських водосховищ (крім Каховського) очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів та шугоходу.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 30 листопада, в Україні на півночі і заході спостерігалось від −17 до −20 і вище градусів морозу.

Зазначимо, що з 14 листопада в Україні настала метеорологічна зима. Після першого снігу на дорогах утримується ожеледиця.

Льодостав — період, протягом якого спостерігається нерухомий льодовий покрив на річці, водоймі.

Шуга — це крихкі, білястого кольору грудки льоду, що з’являються на воді перед льодоставом. Утворюються з льодяного сала, а інколи, і з донного льоду, що спливає. При нагромаджуванні та змерзанні може утворювати п’ятри.

Льодове сало — плаваючі на поверхні води скупчення намерзлих льодових голок у вигляді плям чи тонкого суцільного шару сірувато-свинцевого кольору, зовнішньо нагадують плями плаваючого на поверхні жиру.

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Льодові п’ятри — нерухомі, міцно скріплені з дном річки льодяні острови, які виникають у місцях скупчення мас донного льоду, що змерзаються з шугою і салом, принесених під час останнього льодоходу. Часто мають грибовидну форму.

Забереги – смуги льоду, що обрамовують береги річок, озер і водосховищ, при незамерзлій іншій частині водного простору.