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Високогір’я Карпат вкрило метровим шаром снігу

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні українські Карпати накрило снігопадами, через що на високогір'ї відмічаються снігові намети до 1 метра. Про це у мережі Facebook повідомив Український гідрометцентр, передає УНН.

Зокрема висота снігового покриву в Карпатах станом на 08:00 27 листопада становила:

- гори Закарпаття - до 10 см снігу;

- гори Буковини (Чернівецька область) - до 10 см;

- гори Прикарпаття (Львівська та Івано-Франківська обл.) - до 16 см;

- високогір'я Карпат (висота більше 1000 м БС) - 22-33 см, місцями відмічаються намети до 1 метру.

Додамо, що Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у мережі Facebook повідомив, що чтаном на 9:10 27 листопада на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить 8 градусів морозу, вітер північно-західний, північний 5 м/с, хмарно, сніг, обмежена видимість, місцями надуви снігу до 1 метру.

Наразі снігопад у Карпатах продовжується.

Нагадаємо, проїзд автотранспорту через перевали на адміністративній межі Закарпатської області повністю забезпечений.

Як повідомляв УНН, сьогодні у 15 областях України очікується сніжна погода, місцями - сильні снігопади, приріст снігового покриву сягатиме 8-15 сантиметрів. Українців попередили про можливі ускладнення руху транспорту через негоду.

Українські Національні Новини

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