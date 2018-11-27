Проїзд автомобілів через перевали на Закарпатті здійснюється безперешкодно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Проїзд автотранспорту через перевали на адміністративній межі Закарпатської області повністю забезпечений. Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.
“Станом на ранок вівторка проїзд через усі чотири перевали на адміністративній межі Закарпатської області повністю забезпечений. Через зниження температури в гірській місцевості Закарпаття випав мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Автодорожні служби почали підсипати дороги національного та міжнародного значення”, — йдеться у повідомлені.
Крім того, у прес-службі повідомили, що наразі проїзд внутрішніми дорогами області здійснюється безперешкодно. Температура плюсова, подекуди дощить.
“Це не впливає на ситуацію на дорогах. Ожеледиці немає”, — уточнили в ОДА.
В ОДА додали, що завтра у Закарпатській області очікується прохолодна погода. В низинних районах очікується місцями дощ, вдень до 5 градусів тепла, в горах — мокрий сніг, вночі до 5 градусів морозу.
Нагадаємо, сьогодні у 15 областях України очікується сніжна погода, місцями — сильні снігопади, приріст снігового покриву сягатиме 8-15 сантиметрів. Українців попередили про можливі ускладнення руху транспорту через негоду.