Проезд автомобилей через перевалы на Закарпатье осуществляется беспрепятственно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Проезд автотранспорта через перевалы на административной границе Закарпатской области полностью обеспечен. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.
"По состоянию на утро вторника проезд через все четыре перевала на административной границе Закарпатской области полностью обеспечен. Из-за снижения температуры в горной местности Закарпатья выпал мокрый снег, на дорогах гололедица. Автодорожные службы начали подсыпать дороги национального и международного значения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что сейчас проезд внутренними дорогами области осуществляется беспрепятственно. Температура плюсовая, иногда идет дождь.
"Это не влияет на ситуацию на дорогах. Гололеда нет", - уточнили в ОГА.
В ОГА добавили, что завтра в Закарпатской области ожидается прохладная погода. В низменных районах ожидается местами дождь, днем до 5 градусов тепла, в горах - мокрый снег, ночью до 5 градусов мороза.
Напомним, сегодня в 15 областях Украины ожидается снежная погода , местами - сильные снегопады, прирост снежного покрова достигнет 8-15 сантиметров. Украинские предупредили о возможных осложнения движения транспорта из-за непогоды.