В Україні сьогодні випаде до 15 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні у 15 областях України очікується сніжна погода, місцями - сильні снігопади, приріст снігового покриву сягатиме 8-15 сантиметрів. Українців попередили про можливі ускладнення руху транспорту через негоду. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см)", - повідомили у відомстві.
На дорогах - ожеледиця, в окремих районах - налипання мокрого снігу та ожеледь, у південних та центральних областях - пориви вітру 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей", - попередили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, українців попередили про складні погодні умови.