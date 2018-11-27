В Украине сегодня выпадет до 15 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня в 15 областях Украины ожидается снежная погода, местами - сильные снегопады, прирост снежного покрова достигнет 8-15 сантиметров. Украинцев предупредили о возможных осложнениях движения транспорта из-за непогоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см)", - сообщили в ведомстве.
На дорогах - гололедица, в отдельных районах - налипание мокрого снега, гололед, в южных и центральных областях - порывы ветра 15-20 м/с.
"Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей", - предупредили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о сложных погодных условиях.