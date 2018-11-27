Высокогорья Карпат покрыло метровым слоем снега
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня украинские Карпаты накрыло снегопадами, из-за чего на высокогорье отмечаются сугробы до 1 метра. Об этом в сети Facebook сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
В частности высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на 08:00 27 ноября составила:
- горы Закарпатье - до 10 см снега;
- горы Буковины (Черновицкая область) - до 10 см;
- горы Прикарпатья (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - до 16 см;
- высокогорья Карпат (высота более 1000 м БС) - 22-33 см, местами отмечаются палатки до 1 метра.
Добавим, что Черногорский горный поисково-спасательный пост в сети Facebook сообщил, что чтаном на 9:10 27 ноября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет 8 градусов мороза, ветер северо-западный, северный 5 м/с, облачно, снег, ограниченная видимость, местами надул снега до 1 метра.
Сейчас снегопад в Карпатах продолжается.
Напомним, проезд автотранспорта через перевалы на административной границе Закарпатской области полностью обеспечен.
Как сообщал УНН, сегодня в 15 областях Украины ожидается снежная погода, местами - сильные снегопады, прирост снежного покрова достигнет 8-15 сантиметров. Украинские предупредили о возможных осложнениях движения транспорта из-за непогоды.