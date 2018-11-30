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Водоемы Украины сковало льдом

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинский гидрометеоцентр сделал предупреждение по поводу изменения гидрологической ситуации на водоемах страны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины, передает УНН.

“Внимание! Предупреждение об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны. В пятницу, 30 ноября, температура в южных областях ночью — 6-11, днем ​​- 0-5 мороза. В связи с этим на большинстве водоемов Украины наблюдается усиление ледовых явлений к установлению ледостава”, - говорится в сообщении.

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По данным Укргидрометеоцентра, 30 ноября на реках страны (кроме украинского участка Дуная) и Киевском водохранилище продолжится усиление ледовых явлений к установлению ледостава на отдельных участках; на остальных днепровских водохранилищах (кроме Каховского) ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шугохода.

Напомним, в ночь на пятницу, 30 ноября, в Украине на севере и западе наблюдалось от −17 до −20 и выше градусов мороза.

Отметим, что с 14 ноября в Украине наступила метеорологическая зима. После первого снега на дорогах сохраняется гололедица.

Ледостав — период, в течение которого наблюдается неподвижный ледяной покров на реке, водоеме.

Шуга — это хрупкие, белесого цвета грудки льда, появляющиеся на воде перед ледоставом. Образуются из ледяного сала, а иногда и из донного льда, который всплывает. При накоплении и замерзании может образовывать пятра.

Ледовое сало — плавающие на поверхности воды скопления намерзших ледовых игл в виде пятен или тонкого сплошного слоя серовато-свинцового цвета, внешне напоминают пятна плавающего на поверхности жира.

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Ледовые пятра — неподвижные, прочно скрепленные с дном реки ледяные острова, которые возникают в местах скопления масс донного льда, смерзаются с шугой и салом, принесенных во время последнего ледохода. Часто имеют грибовидную форму.

Забереги - полосы льда, которые обрамляют берега рек, озер и водохранилищ, при незамерзшей другой части водного пространства.

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