Граждан Украины не было в самолете, который аварийно сел в Подмосковье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Среди пострадавших во время жесткого приземления самолета "Москва-Симферополь" граждан Украины нет. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
"По информации МЧС РФ в Московской области, среди лиц, получивших травмы, граждан Украины нет", - говорится в ответе.
Напомним, при аварийной посадке в российском Подмосковье самолета А321, выполнявший рейс "Москва-Симферополь", пострадали 23 человека.
Впоследствии стало известно о 74 пострадавших.
Добавим, что большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались от возможности полететь в аннексированный Крым другим самолетом.
А экипаж самолета сайт "Миротворец" внес в черный список за неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины.