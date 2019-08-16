Громадян України не було у літаку, який аварійно сів у Підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Серед постраждали під час жорсткого приземлення літака "Москва-Сімферополь" громадян України немає. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
"За інформацією МНС РФ у Московській області, серед осіб, які отримали травми, громадян України немає", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, при аварійній посадці в російському Підмосков'ї літака А321, який здійснював рейс "Москва-Сімферополь", постраждали 23 людини.
Згодом стало відомо про 74 постраждалих.
Додамо, що більшість пасажирів літака "Уральських авіаліній", який здійснив аварійну посадку у Підмосков’ї, відмовилися від можливості полетіти до анексованого Криму іншим літаком.
А екіпаж літака сайт "Миротворець" вніс у чорний список за неодноразове свідоме порушення державного кордону України.