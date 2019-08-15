У базу "Миротворця" потрапив весь екіпаж літака, який аварійно сів в Підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сайт "Миротворець" вніс у чорний список весь екіпаж літака, який аварійно сів в Підмосков'ї, за неодноразове свідоме порушення державного кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Миротворець".
"Весь екіпаж недорозвиненого літака російського агресор вже в чистилище", - повідомляє "Миротворець".
Так, причиною занесення в базу зазначено "за неодноразове свідоме порушення кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим і співучасть в нелегальному переміщенні людей і на окуповану російськими загарбниками територію".
Як повідомляв УНН, лайнер, на борту якого знаходилися 233 людини, в тому числі сім членів екіпажу, в четвер слідував рейсом з Москви до Сімферополя. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з двигунів загорівся.
В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі біля села Рибалки, приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак приземлявся з прибраним шасі. Пасажирів евакуювали з салону по надувних трапах. Як відзначили в Росавіації, пожежі на борту А321 не було.
За уточненими даними МОЗ РФ, в аварії постраждали 23 пасажира, в тому числі п'ятеро дітей. Всі вони госпіталізовані. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Раніше в МНС повідомляли про десять постраждалих.